В отдаленном районе Анд в Перу перевернулся пассажирский автобус. В результате инцидента погибли 20 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на власти.

Еще 14 человек пострадали.



По предварительным данным, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Мэр муниципалитета Паробамба, где произошла авария, Эдгардо Амансио уточнил, что автобус перевозил голосовавших на выборах. На выходных в стране проходили президентские выборы и выборы в законодательные органы.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист умер за рулем. Как отметили свидетели случившегося, неуправляемая машина проехала около 40 метров и остановилась прямо перед заездом на АЗС.

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