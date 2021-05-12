В Одессе заведующий отделением кардиохирургии, которое находится в одном из из муниципальных учреждений, требовал взятку в размере 11 тысяч долларов за хирургическое вмешательство на сердце, которое является бесплатным.

Операция заключалась в протезировании восходящего отдела аорты. Также в ходе следствия стало известно, что медики учреждения наладили схему поборов с пациентов. Помощь ими оценивалась на сумму от 80 до 400 тысяч гривен.

Кроме того, следствие считает, что работники медицинского учреждения систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или требующих другой медицинской помощи. Медики, используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям на сердце. Проведение таких операций они оценивали от 80 до 400 тыс грн, в зависимости от их сложности и состояния больных.

Отмечается, что такие операции по закону должны проводиться бесплатно, а приобретение протезов, клапанов и шунтов осуществляется за бюджетные средства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения виновному медработнику, а также отстранить его от должности.

Ранее мы писали, что в Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника. Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья, сегодня парня уже выписали из Киевского центра трансплантации костного мозга.

Кроме того, в Закарпатской области умер 30-летний житель Мукачево, которому во Львове в конце декабря пересадили сердце. Жена умершего сообщила, что с 28 декабря ее муж находился в тяжелом состоянии., у него отказали почки.

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