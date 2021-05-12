Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях показала более высокую эффективность, чем во время клинических исследований. Препарат предотвращал симптомы COVID-19 в 94% случаев.

Отмечается, что вакцина компании Sinovac предотвращала симптомы COVID-19 при использовании ее индонезийскими врачами в 94% случаев. Тестирование препарата проходил с 13 января по 18 марта 2021 года. В нем приняли участие более 128 тысяч медицинских работников, не заразившихся коронавирусом, но из-за работы подверженных высокому риску инфицирования.

Эксперты сделали выводы об эффективности китайской вакцины после введения медикам двух доз препарата. В 96% случаев она помогла привитым индонезийским врачам избежать госпитализации. В 98% случаев удалось избежать летального исхода при заражении коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Также мы писали о том, что ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca.

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