У Німеччині фіксують тисячі спроб імунізуватися від коронавірусу поза чергою? До яких хитрощів вдаються німці заради ін'єкції? Чому за це досі не штрафують? І який новий термін з'явився у німецькій мові на хвилі вакцинного ажіотажу?

Щодня число німців, які отримали щеплення, стає більшим у середньому на мільйон. І щодня зростає кількість людей, які намагаються імунізуватися поза чергою. Працівники центрів вакцинації і сімейні лікарі повідомляють про тисячі подібних випадків. Щоб потрапити до пріоритетної групи, люди фальшують дату народження і подають неправдиві дані про місце роботи. Або ж просто приходять і агресивно вимагають зробити їм протиковідну ін'єкцію.

Такий ажіотаж довкола вакцинації почався кілька днів тому. Одразу після того, як уряд затвердив привілеї для щеплених. Їм дозволили без тестів на коронавірус відвідувати магазини, перукарні і не обмежувати соціальних контактів. А ще звільнили від дотримання карантину після подорожей за кордон. Напередодні сезону літніх відпусток - це вкрай актуально.

Відмовляти не достатньо, треба штрафувати. Німецькі медики вимагають запровадити матеріальне покарання для людей, які намагаються обманути державу.

Ігон Бріш, представник Союзу захисту прав пацієнтів:

Не може бути так, що за неправильну парковку біля центру імунізації, ви заплатите штраф. А за спробу обійти пріоритетність вакцинації - ні.

Запровадити штрафи вже обіцяв і міністр охорони здоров'я Німеччини. Але далі за погрози справа не зайшла.

Тим часом у німецькій мові з'явився новий термін. Німецькою він звучить коротко - "імпфнайд". Український переклад трохи довший - "заздрість до вже вакцинованих".

За даними соцопитувань, це почуття знайоме переважній частині німців, які ще очікують на щеплення. І постійно бачать у соцмережах усе нові й нові публікації друзів і знайомих, які вже захистилися від вірусу.

Крістофер, житель Німеччини:

Вважаю, що це несправедливо. Було б слушним, якби всі могли вакцинуватися одночасно.

Психологи ж радять не соромитися цього почуття. Тим паче, що вже незабаром для нього не буде жодної причини. У червні в Німеччині скасують пріоритетність імунізації і записатися на щеплення зможуть усі охочі.