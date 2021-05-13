"Дождь из мышей" прошел накануне в фермерском городке Талламор в штате Новый Южный Уэльс (Австралия). Видео происшествия опубликовала в социальной сети корреспондент телекомпании АВС Люси Такрей.

По словам журналистки, на записи запечатлен момент, когда житель Талламора при попытке прочистить силосную башню обнаружил, что из крана высыпаются десятки и сотни мышей.

Большинство зверьков разбились, но некоторые пережили падение с большой для мышей высоты и устремились подальше от башни.

"Даже если зерно убрано в силосную башню, мыши могут добраться до него. В этом убедился Тайлер Джонс, когда начал чистить зерновой шнек и оттуда пошел "дождь" из мышек", - отметила Такрей.

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv — Lucy Thackray (@LucyThack) May 12, 2021

Сообщения о нашествии мышей появились в Новом Южном Уэльсе еще в марте. Считается, что грызуны-вредители расплодились из-за богатого урожая зерновых в 2020 году. Называют и другую причину бедствия - позапрошлогоднюю кампанию по борьбе с одичавшими кошками, после которой естественных врагов у австралийских мышей стало гораздо меньше.

Фермеры требуют от правительства штата Новый Южный Уэльс поддержки в борьбе с мышами. Делегация аграриев добивается выделения по 25 тысяч долларов на ферму для покупки больших партий крысиного яда.

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