В Запорожье в мусорном баке нашли сотни летучих мышей (видео) [ Редактировать ]
В мусорном баке в одном из районов Запорожья нашли около 700 летучих мышей вида Поздний Кожан, которые занесены в Красную Книгу Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Как рукокрылые оказались в мусорном баке - неизвестно. Предположительно, их обнаружили в доме на чердаке, запаниковали и выбросили.
На место приехали волонтеры, мышек извлекли и отвезли к биологам, которые исследуют летучих мышей, окольцуют, накормят, уложат спать и весной выпустят на волю.
Ранее мы писали о том, что в Днепре более 500 рукокрылых атаковали квартиру. Владельцы квартиры, где поселились рукокрылые, случайно услышали странные звуки под обшивкой балкона и вызвали спасателей.
На месте специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.
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