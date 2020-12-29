В мусорном баке в одном из районов Запорожья нашли около 700 летучих мышей вида Поздний Кожан, которые занесены в Красную Книгу Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

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Как рукокрылые оказались в мусорном баке - неизвестно. Предположительно, их обнаружили в доме на чердаке, запаниковали и выбросили.

На место приехали волонтеры, мышек извлекли и отвезли к биологам, которые исследуют летучих мышей, окольцуют, накормят, уложат спать и весной выпустят на волю.

Ранее мы писали о том, что в Днепре более 500 рукокрылых атаковали квартиру. Владельцы квартиры, где поселились рукокрылые, случайно услышали странные звуки под обшивкой балкона и вызвали спасателей.

На месте специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.

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