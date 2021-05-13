Непрестижна професія. На Рівненщині вчителі вийшли на протест, бо їм урізали зарплати. Із квітня в одній з місцевих громад педагоги перестали отримувати надбавки за престижність. А це мінус тисяча гривень, а то й дві.

Люди обурені. Кажуть - обіцяли збільшення зарплат, а натомість забирають і те, що було. Куди поділися гроші - з'ясувала Сніжана Сидорук.

Хто діти алгоритм цей скаже, що за чим нам треба виконувати при розв'язуванні таких рівнянь?

Галина Іванівна вчить дітей математики майже сорок років. На її уроках школярі з легкістю виконують будь-які арифметичні задачі. А от із зарплатою сама вчителька не може впоратися. За квітень грошей не дорахуватися.

Галина Печончик, вчителька математики Довговільського НВК:

То вийшла зарплата не то що підвищена, а понижена.

У школі села Довговоля на чотириста учнів майже пів сотні педагогів. З останньої зарплати люди не дорахувалися - хто тисячі гривень, а хто й двох.

Валентина Грицило, вчителька Довговільського НВК:

До утворення ОТГ ми получали 20% надбавки. Зараз в нас в цьому місяці уже зняли 15% до мінімальної до 5% надбавки. Не стільки справа в грошах навіть, як в цій престижності. Це виходить, що наша професія зовсім непрестижна.

Тож тільки-но закінчився останній урок - діти розбіглися по домівках, а вчителі пішли на протест.

Біля селищної ради у Володимирці близько ста педагогів намагалися з'ясувати у місцевих чиновників, куди ж поділася їхня престижність.

То як не вмієте рахувати, то шо ж ви взялися. З себе зніміть, шановні з себе!

Наталія Сяська, вчителька Любахівського НВК:

Вчителі обурені, ми принижені. На сьогодні принижена гідність вчителя.

Люди переконані - влада вивела якусь нову формулу розрахунку зарплати. Через це у Володимирецькій громаді педагоги стали менше заробляти. Тож мітингарі вимагають повернути кошти, які їм гарантувала держава.

Зоя Волосячик, учителька Володимирецького НВК:

Ми вже зв'язувалися з Києвом, з областю, закладено 25 % престижності. Тут вона десь поділася. В інших ОТГ є.

Чиновники виправдовуються - мовляв, зарплату вчителям платять з освітньої субвенції. Однак як ці гроші не ділили - переконують - на всіх не вистачає. Бо в громаді майже тисяча педагогів.

Вадим Друзь, керівник управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради:

Ми січень, лютий, березень платили 20 відсотків, тобто престижність, ту, яка була, ми повністю гасили. Ми на сьогоднішній день мінімально те, що можемо зробити, це 5%.

Очільник громади запевняє - виділити ще трохи грошей просили Міносвіти. Натомість у столиці вимагають освітні заклади на місцях - оптимізувати.

Василь Ковенько, Володимирецький селищний голова:

На цей крок посеред навчального року іти неможливо. Це треба чи понизити ступінь школи - це відповідно вивільнення робочих місць. Це також, м'яко кажучи, болючий крок.

Учителі ж налаштовані рішуче. Кажуть, якщо з ними не розрахуються, вдадуться до радикальних дій.

Олена Літвінчук, вчителька Володимирецького НВК: