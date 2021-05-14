Військово-повітряні сили Ізраїлю обстрілюють Сектор Гази. Водночас у ЦАХАЛі уточнюють, що сухопутних військ на території анклаву натепер немає. До армії призвали 9 тисяч резервістів.

У бік Ізраїлю щонайменше три ракети запустили і з території Лівану. За останніми даними, серед ізраїльтян - семеро загиблих, у Газі - понад сто.

Напередодні військові вдарили по базі угруповання ХАМАС, яке контролює сектор. Міжнародна спільнота закликає до припинення бойових дій, водночас прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що операція "Вартовий стін" проти бойовиків ХАМАСу триватиме стільки, скільки потрібно.

Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю: