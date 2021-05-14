Ізраїль готується дати відсіч угрупованню ХАМАС [ Редактировать ]
Військово-повітряні сили Ізраїлю обстрілюють Сектор Гази. Водночас у ЦАХАЛі уточнюють, що сухопутних військ на території анклаву натепер немає. До армії призвали 9 тисяч резервістів.
У бік Ізраїлю щонайменше три ракети запустили і з території Лівану. За останніми даними, серед ізраїльтян - семеро загиблих, у Газі - понад сто.
Напередодні військові вдарили по базі угруповання ХАМАС, яке контролює сектор. Міжнародна спільнота закликає до припинення бойових дій, водночас прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що операція "Вартовий стін" проти бойовиків ХАМАСу триватиме стільки, скільки потрібно.
Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Ми ведемо кампанію на двох фронтах. Перший - це Газа. Я казав, що ми стягнемо з терористів високу плату, і ми це робимо. Останнє слово ще не сказане. Другий фронт - це ізраїльські міста. Повторюю, ми надаємо стовідсоткову підтримку поліції та іншим силам безпеки для відновлення законності і порядку. Ми не допустимо анархії.
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