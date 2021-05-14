В пятницу, 14 мая, на заседании конституционной комиссии глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич заявил о том, что в рамках изменений в конституцию страны планируется ограничить полномочия президента. В частности, его законодательные функции.

По его словам, для усиления законодательной роли парламента из конституции предлагается исключить положения, которые предусматривают делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, которые имеют силу закона.

Кроме того, предлагается забрать у президента право издавать по своей инициативе либо по предложению правительства временных декретов, имеющих силу закона.

Напомним, на границе с Беларусью в пределах Ривненской области вводятся дополнительные ограничения. Меры направлены на усиление контроля за соблюдением пограничного режима.

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