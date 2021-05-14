AstraZeneca в Украине: сколько есть доз для второй прививки [ Редактировать ]
В пятницу, 14 мая, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что для вакцинации второй дозой AstraZeneca в Украине оставили 26 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о препарате южнокорейского производства SKBio, а не об индийском Covishield.
Так, вакцинация началась в конце февраля. В мае часть людей, которые вакцинировались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield против COVID-19, начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки)
Для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты против COVID-19 второй дозой.
Вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.
Ранее сообщалось, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.
Также мы писали о том, что наибольшее количество побочных эффектов после вакцинации от коронавируса зафиксировано от препарата Covishield.
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