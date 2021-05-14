В Украине рекорд по вакцинации второй дозой [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 13 мая, в Украине привили первой дозой вакцины от коронавируса 17 057 человек. Вторую прививку получили 4 530 человек. Это новый рекорд, сообщается на сайте СНБО.
Больше всего прививок первой дозой вакцины за сутки сделали в:
- Киеве - 1602,
- Закарпатской области - 1337,
- Донецкой области - 1233,
- Львовской области - 1147,
- Хмельницкой области - 1036 областях.
Первую дозу получили уже 918 162 человека. При этом в Херсонской области вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Среди лидеров по темпам вакцинации второй дозой за сутки:
- Киев - 647,
- Киевская область - 498,
- Полтавская область - 397,
- Ривненская область - 348,
- Днепропетровская область - 346 области.
Полный курс вакцинации получили 8 358 человек. При этом в Луганской и Закарпатской областях до сих не сделали ни одной прививки второй дозой.
Также сообщается, что за сутки в Украине сделали 13 739 прививок вакциной AstraZeneca, 3 125 – препаратом Sinovac Biotech и 553 – Pfizer-BioNTech.
По данным Минздрава, прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки. По состоянию на 13 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.
Ранее мы писали о том, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Отметим, Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.
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