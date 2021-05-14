За прошедшие сутки, 13 мая, в Украине привили первой дозой вакцины от коронавируса 17 057 человек. Вторую прививку получили 4 530 человек. Это новый рекорд, сообщается на сайте СНБО.

Больше всего прививок первой дозой вакцины за сутки сделали в:

Киеве - 1602,

Закарпатской области - 1337,

Донецкой области - 1233,

Львовской области - 1147,

Хмельницкой области - 1036 областях.

Первую дозу получили уже 918 162 человека. При этом в Херсонской области вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Среди лидеров по темпам вакцинации второй дозой за сутки:

Киев - 647,

Киевская область - 498,

Полтавская область - 397,

Ривненская область - 348,

Днепропетровская область - 346 области.

Полный курс вакцинации получили 8 358 человек. При этом в Луганской и Закарпатской областях до сих не сделали ни одной прививки второй дозой.

Также сообщается, что за сутки в Украине сделали 13 739 прививок вакциной AstraZeneca, 3 125 – препаратом Sinovac Biotech и 553 – Pfizer-BioNTech.

По данным Минздрава, прививки проводились 237 мобильными бригадами по иммунизации и 731 пунктом прививки. По состоянию на 13 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 550 017 человек.

Ранее мы писали о том, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Отметим, Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.