Мероприятие пройдет в виде двух блоков в 2022 году/ фото: Turisto.com

Популярный музыкальный фестиваль UPark, который должен был пройти в июле 2021 года организаторы приняли решение перенести на 2022 год в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля в Facebook.

Также артисты, заявленные к выступлению на фестивале, перенесли свои концертные туры на год, что стало дополнительным поводом к переносу события. Администрация UPark заинтриговала новым форматом его проведения в 2022 году. В частности, говорится об "усилении программы и музыкальных талантов участников".

Отмечается, что мероприятие пройдет в виде двух блоков, проведение которых планируется в первые два летних месяца. Также были обнародованы и первые участники мероприятия - My Chemical Romancе, Gorillaz и Deftones. При этом все купленные билеты будут действительны.

Читайте также, 74-й Каннский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса перенесли на 6-17 июля 2021 года. Он должен был пройти с 11 по 22 мая этого года.Осенью 2020 года организаторы сообщили, что оставляют за собой право изменять даты проведения события в зависимости от развития ситуации с пандемией.

Кроме того, самый большой рок-фестиваль Великобритании - "Гластон-бери" - второй год подряд отменяют из-за COVID-19. Организаторы успокаивают - меломаны, которые приобрели билеты, смогут воспользоваться ими в следующий раз.

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