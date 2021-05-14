В Украине обнаружили пять случаев заражения малярией. Все заболевшие являются работниками морских судов, которые курсировали в страны Африки. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, в начале мая в Одессе случай малярии подтвердили у 43-летнего мужчины, который в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна, осуществлявшего перевозки в порты Анголы.

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При этом в Одесской области случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина, который в течение последнего полугода работал поваром на борту морского судна, курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго). В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал.

Кроме того, на борту морского судна находились шестеро моряков - украинцев, которые одновременно вернулись в Украину. Так, двое из них заболели малярией и были госпитализированы в Херсоне и Николаеве.

Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри Ланка, Сингапур).

Ранее сообщалось, что волонтер подхватил коронавирус, малярию и был дважды укушен коброй.

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