В Харькове от малярии скончался мужчина, который ранее работал в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

Во время пребывания в Африке у него не было симптомов, однако его не единожды кусали комары.

Симптомы начали проявляться 9 декабря: появились слабость, головная боль, температура 37,5. За помощью мужчина обратился лишь 19 декабря, в этот же день он умер.

Проводил ли он химиопрофилактику, медикам выяснить не удалось. В очаге по месту жительства больного провели эпидрасследование и ввели противоэпидемические меры.

Отмечается, что за текущий период 2020 года в Харьковской области зарегистрирован 5-й случай малярии. Среди заболевших - 2 студента и 2 неработающих гражданина, которые прибыли из стран Африканского континента и Республики Индия.

Малярия - инфекционное заболевание, его возбудителем являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь широко распространена в странах с тропическим климатом, проходит с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.

Ранее сообщалось, что в Индии назвали шокирующие причины вспышки смертельной болезни. Общее число пострадавших от болезни достигло 613 человек, 13 из которых проходят стационарное лечение, остальные выписаны из больниц.

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