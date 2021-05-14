Греция решила открыть границу для туристов из Украины. Греческое правительство определило условия для пересечения границы. Об этом сообщило украинское посольство в Греции.

Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно:

заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);

подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).

Однако сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни. Требование о COVID-сертификате и его альтернативах также обязательно распространяется на несовершеннолетних: от пяти лет и старше.

Все необходимые для въезда документы туристы должны подать персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции для проверки подлинности. Кроме того, Греция обязала воздушные и судоходные компании, автомобильные и железнодорожные транспортные компании проверять туристов перед посадкой, чтобы подтвердить у них наличие необходимых документов.

"В случае нарушения этого обязательства, (компании - ред.) обязаны репатриировать пассажира за собственные средства", - добавили в посольстве.

Также сообщалось, что Кипр с 1 марта открыл границы для граждан 56 стран.

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