Греция открыла границу для украинцев [ Редактировать ]
Греция решила открыть границу для туристов из Украины. Греческое правительство определило условия для пересечения границы. Об этом сообщило украинское посольство в Греции.
Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно:
- заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта);
- подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенной минимум за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке).
Однако сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни. Требование о COVID-сертификате и его альтернативах также обязательно распространяется на несовершеннолетних: от пяти лет и старше.
Все необходимые для въезда документы туристы должны подать персоналу греческой полиции, или представителям Генерального секретариата гражданской защиты Греции для проверки подлинности. Кроме того, Греция обязала воздушные и судоходные компании, автомобильные и железнодорожные транспортные компании проверять туристов перед посадкой, чтобы подтвердить у них наличие необходимых документов.
"В случае нарушения этого обязательства, (компании - ред.) обязаны репатриировать пассажира за собственные средства", - добавили в посольстве.
Также сообщалось, что Кипр с 1 марта открыл границы для граждан 56 стран.
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