Степанов назвал условие своей отставки [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров. Сейчас, по словам Степанова, он такого заявления не писал.
Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.
"На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент",- сказал он.
Ранее сообщалось, что "Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова.
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