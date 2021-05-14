Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором подаст в отставку из Кабинета министров. Сейчас, по словам Степанова, он такого заявления не писал.

Как подчеркнул министр, его отставку с должности главы Минздрава должно поддержать необходимое количество депутатов.

"На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и увольняет парламент",- сказал он.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" в мае обсудит увольнение Степанова.