Рост цен на топливо: украинским заправкам выдвинули требование [ Редактировать ]
Во вторник, 11 мая, Кабинет министров ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Об этом говорится в постановлении правительства №450 от 29 марта 2021 года, которое было обновлено.
Теперь о росте цен необходимо сообщать за 20 дней.
Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом.
Декларирование изменения розничных цен на бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования относительно объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования.
Ранее мы писали о том, что в Украине снова дорожает бензин, несмотря на падение мировых цен на нефть.
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