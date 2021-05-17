18 и 19 мая в Святошинском и Соломенском районах Киева временно отключат газ в связи с заменой задвижки на распределительном газопроводе среднего давления.

Ремонтные работы являются плановыми и будут проводиться на углу проспекта Победы и улицы Дружковской, сообщает пресс-служба "Киевгаза".

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В связи с этим жителям квартир и частных домов рекомендуют перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.

Так, газ отключат по таким адресам:

Святошинский район

проспект Победы 61/2, 65, 69/1, 71а (г-д), 71/2, 75 / 2,79 / 2, 77а, 77-1, 73/1;

переулок Кулибина 3;

улица Кулибина 4/2, 5-7, 6, 6а, 9/2, 12/1, 14;

улица Галагановский(Емельяна Горбачева) 4/2, 6, 14, 16, 18;

улица Чистяковская 1а, 2, 4, 6-10, 7, 11, 11а, 12, 13а, 17, 19;

переулок Червонозаводский 2/13, 7/5;

улица Червонозаводский 4, 5, 7;

улица Стрыйская 3, 12/3.

Соломенский район

улица Козелецкая 10, 12;

улица Дружковская 4;

улица Николая Василенко 2а.

"После завершения ремонтных работ, по Правилам безопасности систем газоснабжения, для оперативного восстановления газоснабжения потребителям нужно предоставлять беспрепятственный доступ представителям АО "Киевгаз" к газовым сетям домов и газовых приборов", - говорится в сообщении.

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