Три вида печенья являются самыми вредными для организма, а в особенности - для детского. Об этом сообщают врачи-диетологи, пишет health.glavred.info.

Печенье с глазурью

Несомненно, вред несет лишний сахар, на основе которого делают глазурь. Но не только. В нее добавляют вредные Е-добавки (Е200, Е322 и Е160а), которые провоцируют аллергию. Особенно опасно такое печенье для детского организма. А добавка Е475, которой также пичкают глазурованное печенье, плохо влияет на микрофлору желудка.

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Песочное печенье

По словам специалистов, песочное печенье также опасно. Поскольку из-за рассыпчатой текстуры сладость быстро теряет товарный вид, в нее часто добавляют добавку Е-527.

Но главным "злом" песочного печенья, конечно же, является трансжир маргарин, на основе которого и делают лакомство. Этот жир приводит к тому, что образуются холестериновые бляшки, что чревато проблемами с сердцем, сосудами и возникновением ожирения.

Овсяное печенье

В овсяном печенье слишком много сахара и жира, который вряд ли пойдет кому-то на пользу. Кроме того, в магазинном овсяном печенье есть добавка Е503, которая тоже может вызвать аллергию и сыпь.

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