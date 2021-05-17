В НБУ назвали крайние сроки для выполнения требований МВФ [ Редактировать ]
Источник: IMF
Украина должна до конца июня выполнить требования Международного валютного фонда для возобновления финансирования и получения нового транша. Об этом в интервью Finclub заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий.
Мы надеемся на протяжении следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement (SLA) - это текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что достигнуто SLA. Далее мы должны выполнять предварительные меры. Если мы выполняем все предварительные меры, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня.
Для подписания нового меморандума с МВФ Украина должна выполнить ряд поставленных задач.
Основные вопросы - это антикоррупция, изменения в закон о НАБУ, Высший совет правосудия, НАПК. Вопросы фискальной политики, налоговой политики, вопросы приватизации, структурных реформ и энергетическая сфера.
Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена пятью траншами (один уже получен) в течение 18 месяцев.
Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что Украина получит следующие два транша от МВФ по $700 млн каждый в 2021 году.
Глава Минфина заявил, что Украина выполнила все "маркеры", которые касались действий правительства: рыночное тарифообразования, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства работают в формате единых юридических лиц.
Как сообщали "Подробности", Украина в 2021 году отдаст МВФ больше, чем получит. В этом году наша страна должна вернуть донору $1,683 млрд.
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