Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс неоднократно пытался завести романы с сотрудницами Microsoft и собственного благотворительного фонда. Об этом пишет The New York Times.

Журналистам удалось узнать о нескольких попытках миллиардера завести служебный роман. По словам источников газеты, в 2006 году Гейтс пытался пригласить на ужин сотрудницу Microsoft. После совещания, где присутствовала приглянувшаяся ему женщина, Гейтс отправил ей электронное письмо, в котором предложил встретиться. Он уточнил, что не настаивает на встрече: "Если это вызывает у вас дискомфорт, притворитесь, что этого никогда не было".

Через пару лет Гейтс попытался пригласить на ужин сотрудницу благотворительного Фонда Гейтсов, с которой он был по делам в Нью-Йорке. Женщина рассказала журналистам, что почувствовала себя неловко и рассмеялась, чтобы замять ситуацию.

Сотрудницы Microsoft сообщили, что Билл Гейтс регулярно пытался ухаживать за коллегами. Все они подчеркивают, что он никогда не навязывался, не преследовал подчиненных и не пытался принудить их к отношениям.

Читайте также Самая богатая женщина мира вышла замуж за учителя (фото)

The Wall Street Journal пишет, что именно многочисленные попытки Гейтса соблазнить кого-то из коллег по Microsoft и стали причиной его ухода из корпорации. В 2019 году совет директоров начал внутреннее расследование заявления одной из сотрудниц, которая призналась, что у нее с 2000 года было роман с Биллом Гейтсом. Совет директоров нанял юридическую фирму для проверки этих данных, но еще до завершения расследования Гейтс объявил об уходе из компании.

Представители Билла Гейтса заявили, что интрижка, о которой повествует статья, была "почти 20 лет назад". Это "был роман, который закончился мирно", а решение Гейтса покинуть Microsoft "никоим образом не связано с этим вопросом".

Напомним, что в начале мая один из богатейших людей мира и его жена заявили о разводе. Журналистам удалось выяснить, что Мелинда Гейтс начала подготовку к расторжению 27-летнего брака еще в 2019 году. По данным The Wall Street Journal, Мелинда решила уйти из-за контактов мужа с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации. В 2019 году миллиардер покончил с собой в тюрьме.