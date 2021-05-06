Стала известна причина развода Билла Гейтса (фото) [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Причиной развода миллиардера Билла Гейтса с его женой Мелиндой стала переводчица-китаянка, которая с марта 2015 года сотрудничает с благотворительным фондом Гейтсов. Об этом сообщает The New York Post.
В сети стремительно распространяются слухи, что именно 36-летняя Чже Вонг, известная также, как Шелли Вонг, увела 65-летнего Билла Гейтса из семьи.
Чже, которая постоянно проживает в Сиэтле, сделала заявление в китайской соцсети Weibo о том, что все эти сообщения ложны и безосновательны. А с основателем Microsoft ее связывают исключительно деловые отношения.
Я думала, что слухи исчезнут сами по себе, но не ожидала, что они будут распространяться все более безумно.
Причины своего расставания Билл Гейтс и его супруга Мелинда не раскрывали. При этом они уже договорились о разделе их состояния в размере $130,5 млрд. Супруги прожили вместе 27 лет, у них трое детей.
Напомним, что бывшая супруга богатейшего человека планеты, основателя компании Amazon Джеффа Безоса - Маккензи Скотт - вышла замуж за проостого учителя из Сиэтла.
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