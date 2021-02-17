Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в ближайшие пять лет инвестирует два миллиарда долларов в проекты по борьбе с изменением климата. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает toneto.net.

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Гейтс считает, что мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку ее альтернативных источников, таких как солнце и ветер, не хватит для того, чтобы удовлетворить глобальную потребность в электричестве. При этом миллиардер возлагает большие надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы.

В разговоре о глобальном потеплении Гейтс сравнил климат с переполненной ванной.

"Даже если мы закроем кран настолько, что вода будет из него только капать, в один прекрасный момент ванна окажется переполненной", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс назвал главную проблему человечества. Так, по его словам, главной задачей человечества является достижение климатической нейтральности к 2050 году. Также он возложил главную роль в сохранении климата на атомную энергетику.

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