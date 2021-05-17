В Украине обнаружили 2136 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Донецкой, Ривненской и Сумской областях. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки заболели 104 ребенка и 47 медработников. Также:

госпитализировали 1260 человек;

умерли 109 человек;

выздоровели 6869 человек.

За вчера сделали 17 306 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 9966, методом ИФА - 1396, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5944).

Ранее мы писали, что международная группа исследователей заявила, что у части больных, у которых были обнаружены тяжелые формы коронавирусной инфекции, наблюдались крайне негативные последствия в работе головного мозга. Ученые проанализировали состояние 3 тысяч пациентов.

Кроме того, американские ученые провели исследование и выяснили, у каких пациентов вероятность смерти в шесть раз выше, чем у пациентов без неврологических осложнений. Специалисты проверили данные из 133 больниц для взрослых на всех континентах, кроме Антарктиды.

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