65-й международный песенный конкурс "Евровидение-2021" официально открылся в Роттердаме (Нидерланды). В ночь на 17 мая прошла церемония открытия, где участники прошлись по бирюзовой ковровой дорожке, сообщается на сайте "Евровидения".

На конкурс смогли приехать делегации 34 из 39 стран-участниц. На открытии не было артистов из Польши и Исландии - у них положительный тест на коронавирус. На самоизоляции находятся представители Румынии и Мальты. Представительница Австралии будет принимать участие в конкурсе дистанционно из-за карантинных ограничений.

Украину на конкурсе представляет группа Go_A с песней "Шум".

В первый день состоится репетиция полуфинала, а уже завтра, 18 мая, состоится первый полуфинал. Второй полуфинал назначен на 20 мая, а 22 мая - финал "Евровидения-2021".

Ведущими шоу стали певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Их назначили ведущими конкурса еще в прошлом году.

Главным претендентом на победу в этом году по оценкам букмекеров является группа Måneskin из Италии. Их клип собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.

Как сообщали "Подробности", Европейский вещательный союз, который организовывает песенный конкурс "Евровидение", отстранил Беларусь от участия из-за песни группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять страну в мае 2021 года.

Напомним, что Go_A изменили песню на "Евровидение": как звучит трек.