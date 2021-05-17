В четверг, 20 мая, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание. В ходе него планируют рассмотреть законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Кабинетом министров.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В четверг на внеочередную сессию также хотят вынести законопроект Арахамии и Корниенко о НАБУ, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать Кабмин.

Депутат отметил, что этот документ не предусматривает немедленное прекращение полномочий действующего директора НАБУ Артема Сытника, а запускает процедуру конкурсного отбора директора в день вступления закона в силу.

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.