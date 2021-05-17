Внеочередное заседание Рады: депутаты рассмотрят назначение директора НАБУ [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание. В ходе него планируют рассмотреть законопроект о назначении директора Национального антикоррупционного бюро Кабинетом министров.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
В четверг на внеочередную сессию также хотят вынести законопроект Арахамии и Корниенко о НАБУ, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать Кабмин.
Депутат отметил, что этот документ не предусматривает немедленное прекращение полномочий действующего директора НАБУ Артема Сытника, а запускает процедуру конкурсного отбора директора в день вступления закона в силу.
Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект
В четверг, 28 апреля, Верховная Рада Украины проведет три внеочередных заседания
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС)
В понедельник, 17 мая, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что Верховная Рада Украины планирует работать в ускоренном режиме
Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін заявив, що легалізація зброї - це не засіб нападу, а засіб самозахисту