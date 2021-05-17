У Харкові підірвали 60-метровий елеватор. Будівельники розрахували все до дрібниць, заклали вибухівку внизу, і вже після першого підриву споруда впала на підготовлений майданчик.

Подивитися на видовище зібралися сотні харків'ян. Елеватор побудували ще на початку ХХ століття. У роки Другої світової він був значно пошкоджений.

А із середини 1990-х не працював і перетворився на тренувальний майданчик для екстремалів. Тепер тут зведуть житловий комплекс.