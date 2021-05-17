Премия MTV Movie & TV Awards 2021: названы победители [ Редактировать ]
В ночь с воскресенья, 16 мая, на понедельник, 17 мая, были названы победители премии MTV Movie & TV Awards 2021. Триумф наград получили фильмы киностудии Marvel. Об этом говорится в Twitter-аккаунте мероприятия.
Проекты киновселенной завоевали шесть наград. Главным триумфатором стал сериал "Ванда/Вижн", который победил в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая роль" в сериале, премия досталась актрисе Элизабет Олсен, "Лучший злодей", роль которого исполнила Кэтрин Хан, и "Лучшая драка".
CONGRATS to the big winners of the night, the @wandavision crew ✨ What was your favorite moment from the 2021 #MTVAwards?! pic.twitter.com/yvlGZqjEM8— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021
Еще две награды забрал фильм "Сокол" и "Зимний солдат" производства Marvel.
"Лучшим фильмом года" признана третья часть ромкома "Всем парням: С любовью". А приз "Лицо поколения" достался Скарлетт Йоханссон.
Congratulations to @lanacondor and the cast & crew of @ToAllTheBoys: Always and Forever for taking home the golden popcorn for Best Movie at the 2021 #MTVAwards!! pic.twitter.com/5DqQA8GSrw— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021
Чедвика Боузмана посмертно удостоили награды за "Лучшую роль в фильме".
"His impact is everlasting and we are eternally grateful for the ways his presence and his art has changed the world."@ChadwickBoseman wins Best Performance in a Movie at the #MTVAwards. pic.twitter.com/U8rGBOuADe— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021
"Гением" комедии признан Саша Барон Коэн - фильм "Борат 2".
Отмечается, что большинство участников прибыли на церемонию награждения и получили награды на сцене. Некоторых награждали по видеосвязи.
"His impact is everlasting and we are eternally grateful for the ways his presence and his art has changed the world."@ChadwickBoseman wins Best Performance in a Movie at the #MTVAwards. pic.twitter.com/U8rGBOuADe— Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021
Как сообщали "Подробности", Европейский вещательный союз, который организовывает песенный конкурс "Евровидение", отстранил Беларусь от участия из-за песни группы "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять страну в мае 2021 года.
Напомним, что Go_A изменили песню на "Евровидение": как звучит трек.
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