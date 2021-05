В ночь с воскресенья, 16 мая, на понедельник, 17 мая, были названы победители премии MTV Movie & TV Awards 2021. Триумф наград получили фильмы киностудии Marvel. Об этом говорится в Twitter-аккаунте мероприятия.

Проекты киновселенной завоевали шесть наград. Главным триумфатором стал сериал "Ванда/Вижн", который победил в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая роль" в сериале, премия досталась актрисе Элизабет Олсен, "Лучший злодей", роль которого исполнила Кэтрин Хан, и "Лучшая драка".

CONGRATS to the big winners of the night, the @wandavision crew ✨ What was your favorite moment from the 2021 #MTVAwards?! pic.twitter.com/yvlGZqjEM8 — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

Еще две награды забрал фильм "Сокол" и "Зимний солдат" производства Marvel.

"Лучшим фильмом года" признана третья часть ромкома "Всем парням: С любовью". А приз "Лицо поколения" достался Скарлетт Йоханссон.

Congratulations to @lanacondor and the cast & crew of @ToAllTheBoys: Always and Forever for taking home the golden popcorn for Best Movie at the 2021 #MTVAwards!! pic.twitter.com/5DqQA8GSrw — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

Чедвика Боузмана посмертно удостоили награды за "Лучшую роль в фильме".

"His impact is everlasting and we are eternally grateful for the ways his presence and his art has changed the world."@ChadwickBoseman wins Best Performance in a Movie at the #MTVAwards. pic.twitter.com/U8rGBOuADe — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

"Гением" комедии признан Саша Барон Коэн - фильм "Борат 2".

Отмечается, что большинство участников прибыли на церемонию награждения и получили награды на сцене. Некоторых награждали по видеосвязи.

