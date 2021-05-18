В селе Солонка Львовской области произошел вопиющий случай. Учительница заставляла школьника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ему палец. Детали случившегося появились в эфире одного из телеканалов.

Пострадавший мальчик по имени Владислав Выборнов рассказал, как все было:

Когда бросили самолетик, я поднял его на парту, а учительница увидела и подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, и сказала, что я сейчас кровью буду писать и пальцы мне порежет. Немного страшно было.

Эту информацию подтверждают и его одноклассники, так Анна Драпинская расскзаала:

Учительница говорит: отрежь себе пальцы и пиши кровью. После чего ученик ей сказал: "хорошо". И учительница ушла в свою каптерку, возвращается с ножом... Замахнулась.

Сообщение о случившемся в родительский чат отправила мать Анны. Родители пострадавшего ребенка заявили на педагога в полицию, которая позже посетила школу. Учительницу информатики Надежду Волощук пригласили в кабинет директора.

Я хочу извиниться. Я жалею на самом деле за тот инцидент, который произошел.

Женщина сказала родителям, что ученик довел ее до нервного срыва, а от комментариев журналистам отказалась. В школе она работает всего полгода.

Отметим, что директор характеризует учителя как опытного педагога. После инцидента она подала заявление на увольнение. Несмотря на извинения, родители намерены подать в суд на женщину.

Ранее мы писали о том, что в Тернополе пьяная учительница избила ученика в раздевалке. Также сообщалось, что под Винницей директор школы "застукал" жену-учительницу со старшеклассником.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.