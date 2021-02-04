Секс-скандал под Винницей: директор школы "застукал" жену-учительницу со старшеклассником [ Редактировать ]
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В Винницкой области произошел громкий сексуальный скандал в одной из школ. Об этом сообщает "33 Канал".
В кабинете биологии директор застукал свою жену-учительницу с 11-классником. Журналисты не уточняют, где именно произошла измена. Известно лишь, что в Калиновском районе.
Юноша регулярно подвозил 30-летнюю женщину на своем автомобиле домой. После первого локдауна - во время летней практики - у них начался роман.
По школе поползли слухи. За педагогом начали следить не в меру любопытные коллеги. Они и выследили парочку, которая закрылась в кабинете, и сообщили об этом директору - супругу преподавательницы.
В итоге 50-летний мужчина застал свою жену в объятиях старшеклассника. Изменщицу он бросил и уволил из школы - за неподобающее поведение. О судьбе юного соблазнителя не сообщается.
Ранее сообщалось, что на секс-вечеринке задержали депутата Европарламента от Венгрии.
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