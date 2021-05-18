Президент США Джо Байден и его жена Джилл обнародовали свою налоговую декларацию за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байдены отчитались о доходе в размере $607,3 тыс. Годом ранее, в 2019 году, они заработали $985,2 тыс.

С этой суммы - $607,3 тыс - они заплатили $186,6 тыс. в виде федерального подоходного налога (25,9%) и местных налогов на уровне штатов Делавэр и Вирджиния.

$30,7 тыс. президентская чета пожертвовала на благотворительность. Из этой суммы $10 тыс. перевели фонду помощи детям имени Бо Байдена - сына Джо Байдена, умершего в 2015 году от рака головного мозга. Напомним, что для средств, направленных на благотворительность, в США предусмотрены налоговые вычеты.

Американские законы не обязывают президентов публично отчитываться о доходах и налогах. Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп не публиковал эти данные, но это делало Управление служебной этики в государственных органах США. Во время своего президентского срока Трамп декларировал ежегодный доход в среднем свыше $400 млн.

В сентябре 2020 года газета The New York Times опубликовала налоговые декларации президента-миллиардера до 2018 года. Оказалось, что в 2016 и 2017 годах он заплатил налогов всего $1500. Убытки, понесенные бизнесом Трампа в 1995 году, позволяют ему законно списывать налоги.

Напомним, что сын Байдена Хантер написал автобиографию "Прекрасные вещи". В ней он откровенно рассказал о работе в украинской компании Burisma и о том, как боролся с наркоманией после смерти своего старшего брата Джозефа от рака мозга в 2015 году.