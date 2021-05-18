Mercedes "ушел под землю": на столичном Подоле провалился асфальт [ Редактировать ]
Во вторник, 18 мая, в Киеве на Подоле произошло чрезвычайное происшествие (ЧП). Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, после дождя на улице Ильинская, 8 "разверзся" асфальт, в результате чего автомобиль Mercedes почти провалился под землю.
Отмечается, что для оказания помощи на место инцидента выехали спасатели.
"Надеемся, преисподняя не поглотит полностью немецкий автомобиль", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Киев "обрушился" ливень с градом. Также поднялся шквальный ветер и град. Отметим, что ранее синоптики предупреждали жителей столицы о такой погоде.
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