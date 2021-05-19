Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,48 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 мая установлен на таком уровне: 33,488 гривен за евро (-0,0439 грн). При этом курс евро на 19 мая составляет 33,5319 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.