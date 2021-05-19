Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова заявила, что одной из тем для обсуждения во время заседания станет обмен удерживаемыми лицами. Однако сроки возможного обмена пока не обсуждаются, поскольку пока идет работа над списками пленных.

По ее словам, период обмена пленными "может быть и очень длинным и очень коротким", поскольку при каждом обмене все происходит по-разному.

На данном этапе процедура открытия списков пленных и работа с ними еще не пройдена.

Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.

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