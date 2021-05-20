В четверг, 20 мая, армия обороны Израиля снизила интенсивность ударов по целям в секторе Газа. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

Примерно с часа ночи и в течение почти восьми часов на территории Израиля не звучали сирены воздушной тревоги за исключением двух городов - Беэр-Шева и Кирьят-Малахи.

Снижение активности издание связывает в том числе с сообщениями о возможных договоренностях о прекращении огня.

Отметим, что по информации The Wall Street Journal, режим прекращения огня между сторонами может вступить в силу в пятницу.

Также 13-й канал израильского телевидения сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет 20 мая заседание Кабинета министров для обсуждения вопросов безопасности. В ходе совещание будет обсуждаться целесообразность продолжения операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа. Также мы писали о том, что из Газы по Израилю выпустили невероятное количество ракет.

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