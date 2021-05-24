Британец по имени Джейми пережил клиническую смерть и считает, что видел загробную жизнь. В своей статье для Фонда исследования предсмертного опыта (NDERF) он описал все, что с ним происходило, когда его сердце перестало биться.

Очевидец, переживший клиническую смерть, утверждает, что "уверен в жизни после смерти", сообщает Express.

Остановка сердца мужчины случилась в следствие болевого шока из-за открытого перелома руки.

Сразу после инцидента Джейми заявил, что его тело начало отключаться, и когда он закрыл глаза, Джейми считает, что он перешел "на другую сторону".

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Именно "там" Джейми утверждает, что он узрел совершенно иную перспективу. По его словам, он мог "видеть" все вокруг используя силу своего разума, а не зрение в нашем понимании.

"У меня не было зрения, но я прекрасно видел. Это было похоже на видение разумом. Следующее, что я почувствовал, – это то, что я дома. Я будто был там, где должен был в итоге оказаться. Я все понимал и не хотел возвращаться на Землю. Это было прекрасное чувство", – шокировал своим заявлением Джейми.

Джейми вернулся в свое тело по дороге в больницу, когда его реанимировала бригада парамедиков.

Когда я очнулся, я был раздосадован и крайне разгневан тем фактом, что я вернулся. Я не хотел возвращаться", - прокомментировал Джейми.

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Некоторые исследования показали, что околосмертный опыт может привести к большему позитиву.

Исследования Западного университета и Льежского университета в Бельгии обнаружили доказательства того, что большинство людей положительно реагируют на околосмертные переживания.

Их результаты показали, что после околосмертных переживаний у людей снижается страх смерти и уменьшается интерес к материальным ценностям. Кроме того, они менее конкурентоспособны и менее заинтересованы в своем личном статусе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что чувствует человек, когда умирает. Также недавно очевидцы поймали призрака в старой тюрьме.

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