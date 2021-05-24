Под Николаевом водители фур устроили протест на трассе [ Редактировать ]
В Николаевской области на автотрассе Н-24 водители фур устроили митинг, остановив свои автомобили протестуя против работы габаритно-весового комплекса Укртрансбезопасности. Об этом пишет News pn.
Также одним из требований протестующих является сложения мандата одного из народных депутатов от партии "Слуга народа". Он, якобы, получил управления Укртрансбезопасности в Одесской, Николаевской и Херсонской области. При этом начальник Укртрансбезопасности Егор Прокопчук отверг обвинения дальнобойщиков.
Не нравится водителям взвешиваться. Говорят, что весы у нас не те, и инспекторов почему-то надо заменить. Ребята, весы у нас проверенные, работают с допустимой погрешностью. А инспекторы вместе с Национальной полицией рады приветствовать вас на нашем комплексе. Дежурят по установленному графику. Кастингов на тех, кто вам больше понравится, - устраивать не будем.
Отмечается, что в связи с акцией протеста движение на участке дороги пустили по правому проезду (в сторону города Новая Одесса).
Читайте также, около 60 владельцев автомобилей на европейских номерах заблокировали движение по трассе Харьков-Киев в населенном пункте Песочин. Протестующие требовали от властей ослабить условия растаможки транспортных средств в Украине.
Кроме того, в городе Городенка более 20 человек перекрыли дорогу на Ивано-Франковск. Люди требуют ремонта автодорог, как отметил депутат областного совета Иван Приймак в обращении, с 61 километра указанных автодорог за годы независимости Украины отремонтировали только три.
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