В Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу [ Редактировать ]
В городе Городенка более 20 человек перекрыли дорогу на Ивано-Франковск. Люди требуют ремонта автодорог.
Об этом сообщает газета "Край".
"Митингующие вместе с флагами перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Требование одно - привести дороги в порядок", - говорится в сообщении.
Также местное издание galka.if.ua пишет, что, как отметил депутат областного совета Иван Приймак в обращении, с 61 километра указанных автодорог за годы независимости Украины отремонтировали только три.
Ранее сообщалось, что ЕБРР даст Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.
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