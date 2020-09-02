В городе Городенка более 20 человек перекрыли дорогу на Ивано-Франковск. Люди требуют ремонта автодорог.

Об этом сообщает газета "Край".

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"Митингующие вместе с флагами перекрыли дорогу. Протестующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу. Требование одно - привести дороги в порядок", - говорится в сообщении.

Также местное издание galka.if.ua пишет, что, как отметил депутат областного совета Иван Приймак в обращении, с 61 километра указанных автодорог за годы независимости Украины отремонтировали только три.

Ранее сообщалось, что ЕБРР даст Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.