С 26 мая Кабинет министров Украины решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что такое решение продиктовано заботой о защите своих граждан. Об этом он сказал в видеообращении.

Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила.

Такое решение, по словам Кулебы, экономически выгодно для Украины, потому что авиакомпании ЕС и других стран теперь будут пролетать через Украину и платить транзитные средства нашей стране, а не Беларуси.

Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным.

"Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - добавил Кулеба.

Отметим, что поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов, получила также государственная пограничная служба.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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