Объявившая себя мужчиной канадская актриса Эллен Пейдж впервые после трансгендерного перехода показала в Instagram снимок, на котором демонстрирует свое тело.

Пейдж предстал у бассейна в бордовых шортах, кепке, солнцезащитных очках и с голым торсом.

Отметим, что на фото видно шрамы после мастэктомии.

"Первые транс-плавки", - отметил в подписи к публикации 34-летний актер.

В комментариях подписчики похвалили звезду за смелость и отличную физическую форму.

Эллиот Пейдж / Фото: instagram.com/elliotpage

Напомним, что в конце прошлого года Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной. Теперь об актере следует писать только с местоимением "он" и обращаться по имени Эллиот.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии.

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