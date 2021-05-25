Сменившая пол актриса Эллен Пейдж показала тело после мастэктомии [ Редактировать ]
Объявившая себя мужчиной канадская актриса Эллен Пейдж впервые после трансгендерного перехода показала в Instagram снимок, на котором демонстрирует свое тело.
Пейдж предстал у бассейна в бордовых шортах, кепке, солнцезащитных очках и с голым торсом.
Отметим, что на фото видно шрамы после мастэктомии.
"Первые транс-плавки", - отметил в подписи к публикации 34-летний актер.
В комментариях подписчики похвалили звезду за смелость и отличную физическую форму.
Эллиот Пейдж / Фото: instagram.com/elliotpage
Напомним, что в конце прошлого года Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной. Теперь об актере следует писать только с местоимением "он" и обращаться по имени Эллиот.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии.
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