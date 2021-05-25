Швейцарські науковці за допомогою водоростей відновили пацієнту втрачений зір [ Редактировать ]
Швейцарським науковцям вдалося відновити зір пацієнта за допомогою водоростей.
У експерименті взяв участь 58-річний чоловік, який більшу частину життя має пігментний ретиніт, тобто руйнування рецепторів на сітківці. Медики ввели в рогівку світлочутливий білок, який уперше відкрили у водоростях. Протеїн надсилав у мозок електричні сигнали, і після кількох місяців адаптації хворий зміг розрізняти предмети довкола.
Нові методи та дослідження науковці виділили в окрему галузь - оптогенетику.
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