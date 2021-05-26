В американском штате Калифорния постепенно уходит под землю фермерский город Коркоран. При этом местные жители почти не замечают пагубных изменений в своем населенном пункте.

Столь тревожная ситуация возникла в связи с тем, что там в течении длительного времени проходит откачка грунтовых воды. Таким образом, за 14 лет город в некоторых местах осел на 3.5 метра, что равняется высоте первого этажа двухэтажного дома.

Отмечается, что местные фермеры активно добывают большое количество грунтовых вод для орошения посевов, в результате чего почва начинает опускаться. Известно, что каждый год Коркоран опускается под землю на 0,6 метра, в настоящее время там проживают 22 тысячи человек. Сейчас патологический процесс не влияет ни на дороги, ни на здания, однако для спасения местной ратуши власти потратили 10 миллионов долларов.

Читайте также, один из самых больших айсбергов в мире под названием A68, который дрейфует в водах Атлантического океана, рискует в скором времени полностью исчезнуть. Айсберг был разрушен волнами, теплой водой и высокой температурой воздуха в Атлантике.

Кроме того, на острове Гавайи в городе Хило произошел трагический инцидент. Мужчина провалился под землю и погиб, Прибывшие на место полицейские выяснили, что он в собственном дворе провалился под землю сквозь мягкий грунт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.