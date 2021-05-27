Основатель и генеральный директор компании Amazon Джефф Безос рассказал, что покинет пост руководителя 5 июля 2021 года в день рождения своего детища. Об этом сам миллиардер заявил во время ежегодного собрания в компании.

По словам Безоса, эта дата является для него очень значимой: в этот день Amazon будет праздновать свое 27-летие. Также стало известно, что миллиардер после отставки станет председателем совета директоров и сосредоточится на новых продуктах.

Отмечается, что такую лакомую должность после Джеффа Безоса займет его приемник Энди Ясси, который до этого был главой главой Amazon Web Services. Известно, что Безос занимает пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.

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Кроме того, компания Amazon на осенней презентации своих новых продуктов представила охранный дрон. Он оснащен камерой, которая транслирует изображение в прямом эфире на смартфон или планшет владельца в разрешении 1080p.

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