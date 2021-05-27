В Виннице женщина отправилась на прогулку с двумя детьми, один из них был в коляске. Она едва держалась на ногах и в какой-то момент просто упала на коляску и перевернула ее вместе с ребенком.

Видео инцидента опубликовали в сообществе "Вартові Еспресо" в Facebook.

На кадрах видео видно, как у нетрезвой матери просто заплетаются ноги и стоять на них она практически не может. Она толкает коляску с младшим ребенком, а рядом с ней идет маленькая девочка.

В какой-то момент ноги женщины окончательно отказываются ее держать, и она падает на коляску, коляска падает на землю вместе с ребенком внутри. Встать снова на ноги женщина самостоятельно не смогла. Она скатилась с коляски на землю и осталась лежать.

Случайный прохожий подошел помочь женщине. Сначала он поднял коляску, а потом поднял на ноги и горе-мать. Женщина вцепилась в коляску и покатила ее дальше.

По словам очевидцев, ребенок в коляске обошелся без травм, но неравнодушные зрители данного инцидента позвонили в полицию. Видео происшествия доступно к просмотру по ссылке.

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