На пятницу, 28 мая, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 2 копейки по отношению к доллару и сразу на 10 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2752,60 гривен (-0,0201 грн);

100 евро – 3356,93 гривен (-0,1072 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 4 копейки до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,56 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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