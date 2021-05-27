Курсы валют на 28 мая: гривна "поднимается" [ Редактировать ]
На пятницу, 28 мая, Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 2 копейки по отношению к доллару и сразу на 10 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 2752,60 гривен (-0,0201 грн);
- 100 евро – 3356,93 гривен (-0,1072 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 4 копейки до 27,52 гривен за доллар, курс в покупке до 27,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 33,56 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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