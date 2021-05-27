Лікувалася у стаціонарі: у Рівному "чорні рієлтори" продали квартиру хворої пенсіонерки [ Редактировать ]
Оборудки "чорних рієлторів". Доки самотня жителька Рівного лежала у лікарні - її квартиру продали. Старенькій - 84 роки, і запідозрили лихе сусіди. Мовляв, аферисти не сподівались, що бабуся подолає недугу. Хто ошукав жінку та які шанси повернути квартиру?
Вона ж не моя вже. І вже мені погрожували, що я аферистка, що я живу в чужій квартирі.
Доки Тетяна Радієнко лікувалася в стаціонарі від ковіду - її квартиру продали. Жінка вдова, жила сама і коли лягала до медзакладу - документи на житло довірила подрузі.
Тамара Радієнко, жителька Рівного:
Вони в перший же день продали квартиру і в купівлі-продажі в цьому документі написано виселитися на слідуючій день. То їсть я в лікарні - виселитись.
Та виселятися нікуди, - каже бабуся. Єдиний син давно мешкає з родиною за кордоном. І переїхати до нього 84-річна жінка справді хотіла. І сусідці про наміри продати згодом квартиру - розповідала.
Тамара Радієнко, жителька Рівного:
Я не собиралась її продавать іменно в цей час, а тільки був усний договір і це вона знала прекрасно - тільки після приїзду мого сина. Як може це бути використали мій стан і що ж мені тепер, вішатись чи що?
Старенька хворобу подолала, та де тепер їй жити - не знає. Вона відома у Рівному лікарка. Має майже шістдесят років стажу. У цій двокімнатній квартирі прожила уже понад пів століття.
Ні грошей не буде, ні квартири.
Пенсіонерку ошукали, - запідозрив її адвокат. Віднедавна той почав вивчати оборудку з нерухомістю. Каже, квартиру продали за дорученням. Але такого документа жінка буцімто не підписувала.
Сергій Мусевич, адвокат:
Тамара Володимирівна каже, що це не її підпис. Квартира переоформлена і коштів в неї від тої квартири, що нібито від її імені продали - теж на руках в її немає. Я вважаю, що це може бути аферою.
Як виявилося, квартиру старенької ще два місяці тому купила рієлторка, вона ж керує одним із місцевих агентств нерухомості. Жінку в офісі ми не застали. Зустрічатися з нами вона теж відмовилася, як і продавчиня бабусиної квартири.
Вікторія Кучина, власниця квартири Тамари Радієнко:
Квартира - дійсно, я її придбала, я цього не скриваю. Ну ось, але ви просто з'ясуйте у поліції. Там слідство відкрите.
Оксана Лосінська, продавчиня квартири Тамари Радієнко:
Я не хочу ні з ким спілкуватися. Хочете, йдіть в міліцію, чи куди там - в прокуратуру!
У поліцію ми пішли. І нам повідомили: через квартиру лікарки відкрили кримінальне провадження аж за двома статтями. Запевняють: вже навіть провели експертизу підпису. Але з цим - дивина!
Тарас Гутюк, начальник відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції:
Кримінальне провадження розслідується за статтею ч3. Статті 190 - це шахрайство в особливо великих розмірах та ч.1 ст 358 Кримінального кодексу України - це підробка документів. Експерт підтвердив справжність її підпису на документах.
Тамара Радієнко, жителька Рівного:
Не бачила, не чула, не підписувала. Ну яким чином оказалась графологічно, що це моя подпись - не знаю.
Поки триватиме слідство, квартиру Тамари Володимирівни арештували. Тим часом адвокат шукає можливості, як повернути житло пенсіонерці. А вона живе і боїться, що будь-якої миті її прийдуть виселяти.
Остатись без квартири - це чесно, страшно!
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