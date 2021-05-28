Соединенные Штаты Америки обнародуют результаты нового расследования о происхождении COVID-19, которое проводится сейчас ведущими американскими спецслужбами. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает "Голос Америки".

Байден заверил, что выводы отчета спецслужб, который должен быть готов через 90 дней, станут достоянием общественности.

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Президент поручил проведение нового расследования на фоне появляющихся предположений о том, что вспышка COVID-19 могла быть связана с утечкой искусственно выведенного вируса из китайской лаборатории. Белый дом пообещал предоставить дополнительные ресурсы для проведения расследования, в том числе - помощь от национальных лабораторий.

В прошлом году американское разведсообщество заявило о том, что полученная ими информация соответствует "консенсусу среди представителей науки, согласно которому вирус COVID-19 не был искусственно создан или генетически модифицирован". Однако при этом спецслужбы пообещали "продолжить тщательное изучение появляющейся информации и разведданных", чтобы выяснить, каким именно образом произошла вспышка: либо путем передачи вируса от животных человеку либо в результате лабораторной утечки.

В новом заявлении Управления директора Национальной разведки США (ODNI), опубликованном в четверг, говорится, что американское разведсообщество все еще пытается найти ответ на вопрос о происхождении нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что в США нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

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