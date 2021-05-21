Республиканцы из комитета по разведке Палаты представителей США заявили о существовании "существенных косвенных доказательств" лабораторного происхождения COVID-19 в Китае. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на их доклад.

Значительные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышку COVID-19 могла вызвать утечка из Уханьского института вирусологии.

Конгрессмены призвали правительство США оказать давление на Китай для проведения исследования возникновения вируса, который убил сотни тысяч людей по всем миру.

По некоторым данным, еще в 2017 году американские дипломаты в Китае сообщали о проведении в лаборатории в Ухане опасных исследований коронавирусов без соблюдения необходимых норм безопасности. В докладе говорится, что в 2019 году у нескольких сотрудников лаборатории были симптомы, похожие на последствия COVID-19. В документе упоминается о причастности китайских военных к институту в Ухане.

14 января эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения COVID-19. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

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На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако основной версией они считают, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.

Член международной группы экспертов Питер Дасзак заявил, что, вероятно, новый вирус имеет животное происхождение. Скорее всего, коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.

По мнению ученых, коронавирус COVID-19 передался человеку от летучих мышей, а не был намеренно создан в лаборатории.

Ранее власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. С ними соглашались и во Всемирной организации здравоохранения.

Офис директора Национальной разведки США также уверен в естественном происхождении коронавируса. Американские спецслужбы подозревают, что вирус "сбежал" из Института вирусологии в Ухани. "Нулевым пациентом" стал заразившийся сотрудник института.