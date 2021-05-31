І набирають обертів пристрасті щодо походження коронавірусу. Як виник COVID - вимагають з'ясувати в американському Конгресі. Законодавців збентежили сенсаційні публікації преси. Дмитро Анопченко про факти, у які раніше просто не повірили б.

Конгрес розгніваний. Понад дві сотні членів Палати представників вимагають від спікера, Ненсі Пелосі, провести розслідування обставин поширення коронавірусу. Ініціатори слухань, а це конгресмени від обох партій, і демократи, і республіканці - вимагають зобов'язати сам Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини.

Занепокоєння конгресменів можна зрозуміти. Адже поки що Білий дім і розвідка навіть їм нічого конкретного не кажуть, у газетах просто шквал гучних сенсаційних публікацій. Нові деталі та факти з'являються чи не щодня. Ось наприклад.

Газета The Wall Street Journal з'ясувала, що принаймні троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли Ковідом ще в листопаді 2019. До того ж це не плітки, а дані розвідки.

Потім інформаційний портал Daily Caller опублікував інтерв'ю з колишнім представником Дерджепу Девідом Ашером. В адміністрації Трампа він вивчав походження коронавірусу і стверджує, що в одного зі співробітників Уханської лабораторії від Ковіду ще в грудні 2019 померла дружина. І робить висновок, що Китай ще тоді все знав, але заперечував.

Англійська газета The Sunday Times цими вихідними написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причиною пандемії став саме витік з Уханського інституту. Мовляв, якщо справжню причину не назвати, можливі повторні спалахи.

А The Daily Telegraph взагалі стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу і діляться даними з американцями.

У тому, що вірус розробили в китайській лабораторії, переконаний і екс-голова британської зовнішньої розвідки Mi-6 Річард Дірлав. Утім, він сказав журналістам, що ніхто вже нічого не доведе і що Китай "організував масштабне зачищення, під час якого знищив усі докази".

У Пекіні нову ініціативу американських конгресменів жорстко розкритикували. Мовляв, США "тільки створюють труднощі в боротьбі із пандемією". І "пошуком причин мають опікуватися науковці, а не політики". Та вчені цю ініціативу якраз підтримують.

Один з найкращих науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес, в інтерв'ю NBC каже це "життєво важливо".

Пітер Хотес, декан Національної школи тропічної медицини коледжу "Бейлор":

Мати-природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достеменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32.

Науковець закликає терміново спорядити в Ухань міжнародну групу вірусологів та епідеміологів - на пів року. Дати їм змогу збирати зразки вірусу, а також крові людей і тварин. Каже, треба тиснути на Китай, запроваджувати санкції, щоб там лише дозволили таке дослідження. Інакше все повториться знову.