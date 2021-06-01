Два пилота самолета военно-воздушных сил Ирана погибли при нештатной срабатывании устройства для катапультирования из истребителя F-5. Об этом сообщает новостное агенство IRNA.

Трагический инцидент произошел на авиабазе близ города Дизфуль в провинции Хузестан. Воздушное судно находилось на земле и готовилось к совершению учебно-тренировочного полета.

Отмечается, что по факту трагедии началось расследование. Известно, что Истребители F-5 американского производства находятся на вооружении ВВС Ирана более 40 лет, их поставки осуществлялись в 70-х годах прошлого века.

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Кроме того, На северо-востоке американского города Лас-Вегас упал военный самолет. В результате трагедии погиб мужчина-плот, в настоящее время на месте падения работают федеральные и местные службы быстрого реагирования.

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